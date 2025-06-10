В Киевской области перекроют движение транспорта с восьми утра до восьми вечера.

В Киевской области перекроют движение транспорта, однако такие меры носят лишь временный характер и коснутся отдельного участка дороги, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовал городской совет.

В частности, в Киевской области перекроют движение транспорта в городе Буча. Так, 11 и 12 июня в городе Буча временно ограничат путь на железнодорожном переезде, расположенном на улице Заводской. Это связано с проведением неотложных ремонтных работ по установке водоотводных лотков.

В Киевской области перекроют движение транспорта с восьми утра до восьми вечера. Водителям рекомендуют пользоваться объездными путями, в том числе через улицы Вокзальную, Депутатскую, Черных Запорожцев и Яблунскую.

Местные власти просят прощения за временные неудобства и призывают учитывать эти изменения при планировании поездок.

Также 10 июня в 20:00 в украинской столицы ограничено передвижение автомобилей по улице Остафия Дашкевича. Как сообщили в "Киевавтодоре", дорожники КП ШЭУ Днепровского района будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке между улицей Черных Запорожцев и проспектом Алишера Навои.

Также для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспортных средств фактической массой более 24 т.

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