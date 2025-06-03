У зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку, «Укрзалізниця» оголосила про запуск додаткового експреса, а також впровадила новий графік руху потягів з Києва, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

«Укрзалізниця» продовжила курсування додаткового експреса №284/283 за маршрутом Ужгород — Київ у зв’язку з початком сезону відпусток і зростанням кількості пасажирів.

Новий розклад вигладає наступним чином:

він вирушатиме з Ужгорода 11, 13, 15, 19, 21 та 25 червня о 23:14 і прибуватиме до столиці наступного дня о 13:12.

у зворотному напрямку — зі столиці — поїзд відправлятиметься 12, 14, 16, 20, 22 та 26 червня о 15:12, прибуття — о 05:20 наступного ранку.

Придбати квитки можна в застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті або в залізничних касах. Компанія також нагадує, що на цьому маршруті курсує ще один додатковий експрес — №213/214.

Крім цього, новий графік руху потягів з Києва зачепить вагонний склад №159/160, що курсує до Трускавця.

зі столиці — відправлення о 10:16, у Трускавець — прибуття о 19:37.

зворотно — відправлення з Трускавця о 09:03, прибуття до столиці о 19:11.

«У складі поїзда — пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння. Звертаємо увагу: непарні номери місць — біля вікна, парні — біля проходу», - зазначили в Укрзалізниці.

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