Новый график движения поездов из Киева коснется нескольких экспрессов, однако изменения временные

В связи с увеличением пассажиропотока, «Укрзализныци» объявила о запуске дополнительного экспресса, а также внедрила новый график движения поездов из Киева, сообщает Politeka.net .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Укрзализныця продолжила курсирование дополнительного экспресса №284/283 по маршруту Ужгород — Киев в связи с началом сезона отпусков и ростом количества пассажиров.

Новое расписание выглядит следующим образом:

он будет отправляться из Ужгорода 11, 13, 15, 19, 21 и 25 июня в 23:14 и прибывать в столицу на следующий день в 13:12.

в обратном направлении – из столицы – он будет отправляться 12, 14, 16, 20, 22 и 26 июня в 15:12, прибытие – в 05:20 на следующее утро.

Купить билеты можно в приложении «Укрзализныци», на официальном сайте или в железнодорожных кассах. Компания также напоминает, что по этому маршруту курсирует еще один дополнительный экспресс — №213/214.

Кроме этого, новый график движения поездов из Киева заденет вагонный состав №159/160, курсирующий в Трускавец.

из столицы – отправление в 10:16, в Трускавец – прибытие в 19:37.

обратно – отправление из Трускавца в 09:03, прибытие в столицу в 19:11.

«В составе поезда – пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения. Обращаем внимание: нечетные номера мест – у окна, парные – у прохода», - отметили в Укрзализныце.

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