Грошова допомога для пенсіонерів у Києві за три місяці складає 10 800 грн на особу.

Грошова допомога для пенсіонерів у Києві надається ООН, проте потрібно відповідати певним критеріям, щоб отримати ці виплати, повідомляє Politeka.net.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) підвищило суму щомісячної грошової допомоги — тепер вона становить 3 600 грн на кожного члена родини замість попередніх 2 200 гривень. Грошова допомога для пенсіонерів у Києві за три місяці складає — 10 800 грн на особу.

Фінансова підтримка доступна не лише у Києві, а й у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Сумах та Чернігові.

Хто може отримати допомогу:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) ;

; Особи, які повернулись додому після евакуації (в тому числі з-за кордону);

Сім’ї з одним з батьків та дітьми до 18 років , або з людьми віком від 55 років ;

, або з людьми ; Домогосподарства, які складаються виключно з осіб похилого віку (55+);

(55+); Родини, в яких є люди з інвалідністю чи серйозними хронічними захворюваннями.

Умови для отримання:

Родина не повинна отримувати грошову допомогу від інших міжнародних організацій (наприклад, виплати 2 220 грн/особа/місяць);

(наприклад, виплати 2 220 грн/особа/місяць); Сукупний дохід на одну особу не повинен перевищувати 5 400 грн ;

; Повторне отримання допомоги не допускається — міжнародні організації узгоджують дані, щоб уникнути дублювань.

Як подати заявку:

Особисто звернутися до одного з пунктів збору даних у згаданих містах;

Для отримання консультації скористайтеся телефоном гарячої лінії: 0 800 307 711, або офіційним Telegram-каналом УВКБ ООН.

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