Денежная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется ООН, однако нужно соответствовать определенным критериям, чтобы получить эти выплаты, сообщает Politeka.net.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) повысило сумму ежемесячной выплаты — теперь она составляет 3600 грн на каждого члена семьи вместо предыдущих 2200 гривен. Денежная помощь для пенсионеров в Киеве за три месяца составляет 10 800 грн на человека.

Финансовая поддержка доступна не только в Киеве, но и в Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах и Чернигове.

Кто может получить:

  • Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • Лица, вернувшиеся домой после эвакуации (в том числе из-за границы);
  • Семьи с одним из родителей и детьми до 18 лет , или с людьми в возрасте от 55 лет;
  • Домохозяйства, состоящие исключительно из пожилых людей (55+);
  • Семьи, в которых есть люди с инвалидностью или серьезными хроническими заболеваниями.

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Условия получения:

  • Семья не должна получать денежную помощь от других международных организаций (например, выплаты 2220 грн/чел/месяц);
  • Совокупный доход на одного человека не должен превышать 5 400 грн;
  • Повторное получение не допускается — международные организации согласовывают данные во избежание дублирования.

Как подать заявку:

  • Лично обратиться в один из пунктов сбора данных в упомянутых городах;
  • Для получения консультации воспользуйтесь телефоном горячей линии: 0 800 307 711 или официальным Telegram-каналом УВКБ ООН.

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