Денежная помощь для пенсионеров в Киеве за три месяца составляет 10 800 грн на человека.

Денежная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется ООН, однако нужно соответствовать определенным критериям, чтобы получить эти выплаты, сообщает Politeka.net.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) повысило сумму ежемесячной выплаты — теперь она составляет 3600 грн на каждого члена семьи вместо предыдущих 2200 гривен. Денежная помощь для пенсионеров в Киеве за три месяца составляет 10 800 грн на человека.

Финансовая поддержка доступна не только в Киеве, но и в Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах и Чернигове.

Кто может получить:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) ;

; Лица, вернувшиеся домой после эвакуации (в том числе из-за границы);

Семьи с одним из родителей и детьми до 18 лет , или с людьми в возрасте от 55 лет ;

, или с людьми ; Домохозяйства, состоящие исключительно из пожилых людей (55+);

(55+); Семьи, в которых есть люди с инвалидностью или серьезными хроническими заболеваниями.

Условия получения:

Семья не должна получать денежную помощь от других международных организаций (например, выплаты 2220 грн/чел/месяц);

(например, выплаты 2220 грн/чел/месяц); Совокупный доход на одного человека не должен превышать 5 400 грн ;

; Повторное получение не допускается — международные организации согласовывают данные во избежание дублирования.

Как подать заявку:

Лично обратиться в один из пунктов сбора данных в упомянутых городах;

Для получения консультации воспользуйтесь телефоном горячей линии: 0 800 307 711 или официальным Telegram-каналом УВКБ ООН.

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