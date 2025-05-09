Денежная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется ООН, однако нужно соответствовать определенным критериям, чтобы получить эти выплаты, сообщает Politeka.net.
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) повысило сумму ежемесячной выплаты — теперь она составляет 3600 грн на каждого члена семьи вместо предыдущих 2200 гривен. Денежная помощь для пенсионеров в Киеве за три месяца составляет 10 800 грн на человека.
Финансовая поддержка доступна не только в Киеве, но и в Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах и Чернигове.
Кто может получить:
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- Лица, вернувшиеся домой после эвакуации (в том числе из-за границы);
- Семьи с одним из родителей и детьми до 18 лет , или с людьми в возрасте от 55 лет;
- Домохозяйства, состоящие исключительно из пожилых людей (55+);
- Семьи, в которых есть люди с инвалидностью или серьезными хроническими заболеваниями.
Условия получения:
- Семья не должна получать денежную помощь от других международных организаций (например, выплаты 2220 грн/чел/месяц);
- Совокупный доход на одного человека не должен превышать 5 400 грн;
- Повторное получение не допускается — международные организации согласовывают данные во избежание дублирования.
Как подать заявку:
- Лично обратиться в один из пунктов сбора данных в упомянутых городах;
- Для получения консультации воспользуйтесь телефоном горячей линии: 0 800 307 711 или официальным Telegram-каналом УВКБ ООН.
Последние новости:
Напомним, Работа для пенсионеров в Киеве: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.
Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Киеве: цены снова резко пошли вверх.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: с мая цены поползут вверх.