Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається, якщо вони мають статус ВПО.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається міжнародним благодійним рухом Спільнота Святого Егідія, повідомляє Politeka.net.

У столиці центр Спільноти працює з липня 2022 року, надаючи допомогу переселенцям.

Відкрито реєстрацію для отримання допомоги. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві проходитиме за такими адресами:

район Либідської: 4 червня з 11:00 до 14:00 та з 17:00 до 19:00, а також 7 червня з 11:00 до 13:00;

район Троєщини: 4 червня з 10:00 до 14:00, 6 червня з 16:00 до 18:00, 7-ого з 10:00 до 14:00.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається, якщо вони мають статус ВПО. Кожен заявник або член його родини може подати заявку лише один раз на місяць і тільки в одному з центрів допомоги.

Реєстрація відбувається за посиланням, яке буде опубліковане в офіційному телеграм-каналі спільноти.

Якщо ви допомагаєте іншій особі з реєстрацією, важливо використовувати саме її контактні дані — номер телефону, електронну адресу та номер довідки ВПО. Реєстрації, здійснені на ваші власні дані для інших осіб, будуть анульовані.

Зверніть увагу: уважно перевіряйте правильність заповнення форми. Неправильні або неповні дані, зокрема відсутність номера довідки ВПО, є підставою для скасування заявки.

Відтепер усі дублікати реєстрацій будуть автоматично скасовані. Перед тим як повторно реєструватися, обов’язково переконайтеся, що попередню заявку анульовано.

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