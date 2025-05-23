Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві є комплексною та включає декілька видів підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається благодійною організацією Карітас в рамках проєкту, який діє з 2002 року, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили у прес-службі організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві є комплексною: увага приділяється не лише окремим фізичним потребам, а й загальному самопочуттю людини, її емоційному стану та умовам, у яких вона живе. Серед послуг гуманітарної допомоги для самотніх пенсіонерів у Києві:

Медичний супровід за місцем проживання:

Вимірювання основних життєвих показників (артеріального тиску, температури тіла, рівня цукру в крові).

Обробка ран, перев’язки.

Догляд за катетерами, стомами.

Нанесення лікувальних мазей, приготування й накладання компресів.

Закапування очних, вушних та назальних крапель.

Контроль прийому медикаментів.

Консультації для родичів щодо догляду за хворими.

Профілактика утворення пролежнів.

Особистий догляд:

Гігієнічні процедури.

Манікюр і педикюр.

Заміна натільної й постільної білизни.

Побутова підтримка:

Приготування їжі.

Закупи продуктів і необхідних речей коштом підопічного.

Прибирання помешкання.

Соціальні послуги:

Оформленням документів.

Оплата комунальних послуг.

Психологічна та духовна.

Інформаційно-консультативна для родичів і близьких з питань догляду.

Проведення тематичних навчальних тренінгів для волонтерів і соціальних працівників.

Надання у тимчасове користування реабілітаційного обладнання.

За підтримкою можна звернутись за номерами телефону: 098-189-3515.

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