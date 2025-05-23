Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається благодійною організацією Карітас в рамках проєкту, який діє з 2002 року, повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрили у прес-службі організації.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві є комплексною: увага приділяється не лише окремим фізичним потребам, а й загальному самопочуттю людини, її емоційному стану та умовам, у яких вона живе. Серед послуг гуманітарної допомоги для самотніх пенсіонерів у Києві:
Медичний супровід за місцем проживання:
- Вимірювання основних життєвих показників (артеріального тиску, температури тіла, рівня цукру в крові).
- Обробка ран, перев’язки.
- Догляд за катетерами, стомами.
- Нанесення лікувальних мазей, приготування й накладання компресів.
- Закапування очних, вушних та назальних крапель.
- Контроль прийому медикаментів.
- Консультації для родичів щодо догляду за хворими.
- Профілактика утворення пролежнів.
Особистий догляд:
- Гігієнічні процедури.
- Манікюр і педикюр.
- Заміна натільної й постільної білизни.
Побутова підтримка:
- Приготування їжі.
- Закупи продуктів і необхідних речей коштом підопічного.
- Прибирання помешкання.
Соціальні послуги:
- Оформленням документів.
- Оплата комунальних послуг.
Психологічна та духовна.
Інформаційно-консультативна для родичів і близьких з питань догляду.
Проведення тематичних навчальних тренінгів для волонтерів і соціальних працівників.
Надання у тимчасове користування реабілітаційного обладнання.
За підтримкою можна звернутись за номерами телефону: 098-189-3515.
Останні новини:
Нагадаємо, Найдешевші квартири в Києві: яке житло мешканці столиці можуть собі дозволити за скромну ціну, фото.
Також Politeka писала, Підвищення тарифів на газ у Києві: через нову платіжку доведеться доплатити 1000 грн.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області: як взяти участь у програмі.