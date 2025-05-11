Найдешевші квартири в Києві знайдуться в економкласі та житлі, яке знаходиться подалі від центру міста

Найдешевші квартири в Києві знайти важко, адже столиця досі залишається одним з найдорожчих міст в Україні, повідомляє Politeka.net.

Ціни на квартири залежать, зокрема, від стану помешкання, площі та району, де розташоване житло. Ми дослідили, яке житло мешканці столиці можуть собі дозволити за скромну ціну.

Найдешевші квартири в Києві на ринку вторинної нерухомості в Києві нині можна придбати за 670-790 тис. грн. Наприклад, на Троєщині за 721,5 тис. грн без комісії пропонують доступний варіант однокімнатної квартири-студії. Житло розташоване на третьому поверсі клубного будинку по вулиці Милославській, 31-В — це сучасна малоквартирна будівля, зведена у 2016 році.

Площа квартири становить 35 м². Хоча ремонт виконано на стадії чорнового, покупець отримає приємний бонус — помешкання вже частково облаштоване: у наявності лінолеум, пральна машина, ванна, бойлер, унітаз та кухонний гарнітур. Отже, заселитися можна практично одразу.

Квартира обладнана індивідуальним електричним опаленням, що дозволяє контролювати витрати на тепло.

У будинку є підземний паркінг, доступний за додаткову оплату. Поруч — продуктові магазини та зупинка громадського транспорту, включаючи швидкісний трамвай. Щоправда, до найближчої станції метро доведеться доїжджати автобусом — дорога займе приблизно 20 хвилин.

Також найдешевші квартири в Києві знайдуться в економкласі — також на Троєщині, у тому ж будинку по вулиці Милославській, 31-В. За 787,8 тис. грн (без комісії) пропонують компактну, але зручну «смартквартиру» площею 30 м², розташовану на третьому поверсі.

Житло має повноцінний ремонт: стіни оздоблені шпалерами, на підлозі — кахель. У квартирі є базові меблі, встановлено кондиціонер і бойлер. Опалення — індивідуальне електричне, що дозволяє контролювати витрати за власним графіком.

Цікаво, що приміщення має дворівневе планування: на першому рівні розташовані передпокій, кухня та санвузол, а на другому — спальня, що робить квартиру зручною навіть для тривалого проживання.

Будинок обладнаний підземним паркінгом (послуга доступна за окрему плату), поруч — зупинка громадського транспорту, включаючи швидкісний трамвай, а також торговий центр і медична установа.

Слід зауважити, що згідно з офіційними документами квартира зареєстрована як нежитлове приміщення — тому можливість прописки тут відсутня, що частково пояснює вигідну ціну.

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