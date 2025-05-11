Самые дешевые квартиры в Киеве найдутся в экономклассе и жилье, которое находится подальше от центра города

Самые дешевые квартиры в Киеве найти сложно, ведь столица по-прежнему остается одним из самых дорогих городов в Украине, сообщает Politeka.net.

Цены на квартиры зависят, в частности, от состояния квартиры, площади и района, где расположено жилье. Мы исследовали, какое жилье жители столицы могут позволить себе за скромную цену.

Самые дешевые квартиры в Киеве на рынке вторичной недвижимости в Киеве сегодня можно приобрести за 670–790 тыс. грн. К примеру, на Троещине за 721,5 тыс. грн без комиссии предлагают доступный вариант однокомнатной квартиры-студии. Жилье расположено на третьем этаже клубного дома по улице Милославской, 31-В – это современное малоквартирное здание, построенное в 2016 году.

Площадь квартиры составляет 35 кв. Хотя ремонт выполнен на стадии чернового, покупатель получит приятный бонус — квартира уже частично обустроена: в наличии линолеум, стиральная машина, ванна, бойлер, унитаз и кухонный гарнитур. Следовательно, заселиться можно практически сразу.

Квартира оборудована индивидуальным электрическим отоплением, позволяющим контролировать расходы на тепло.

В доме есть подземный паркинг, доступный за дополнительную плату. Рядом — магазины продуктов и остановка общественного транспорта, включая скоростной трамвай. Правда, до ближайшей станции метро придется доезжать на автобусе — дорога займет примерно 20 минут.

Также самые дешевые квартиры в Киеве найдутся в экономклассе – также на Троещине, в том же доме по улице Милославской, 31-В. За 787,8 тыс. грн (без комиссии) предлагают компактную, но удобную «смартквартиру» площадью 30 м², расположенную на третьем этаже.

Жилье имеет полноценный ремонт: стены украшены обоями, на полу – кафель. В квартире есть базовая мебель, установлены кондиционер и бойлер. Отопление – индивидуальное электрическое, позволяющее контролировать расходы по собственному графику.

Интересно, что помещение имеет двухуровневую планировку: на первом уровне расположены прихожая, кухня и санузел, а на втором – спальня, что делает квартиру удобной даже для длительного проживания.

Дом оборудован подземным паркингом (услуга доступна за отдельную плату), рядом остановка общественного транспорта, включая скоростной трамвай, а также торговый центр и медицинское учреждение.

Следует отметить, что согласно официальным документам квартира зарегистрирована как нежилое помещение, поэтому возможность прописки здесь отсутствует, что частично объясняет выгодную цену.

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