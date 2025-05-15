Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається лише при дотриманні певних умов.

Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надаються тим, хто має статус ВПО, виплати реалізуються спільно благодійним фондом "Право на захист" та УВКБ ООН, повідомляє Politeka.net.

Для підтримки українських родин, які були змушені залишити свої домівки через війну, реалізується програма фінансової підтримки на оплату оренди житла.

Передбачається покриття витрат на оренду протягом шести місяців та має на меті полегшити інтеграцію переселенців у нові громади.

Подати заявку можуть пенсіонери, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці, які нині проживають у таких умовах:

у місцях тимчасового проживання , включених до офіційного переліку згідно з постановою КМУ №930 ;

, включених до офіційного переліку згідно з ; у школах, дитячих садках, медичних закладах або інших установах, які можуть бути розформовані;

або інших установах, які можуть бути розформовані; у модульних містечках ;

; в орендованому житлі , що не відповідає мінімальним умовам для проживання ;

, що ; в орендованому помешканні, звідки загрожує виселення.

Умови: щоб отримати грошову допомогу для пенсіонерів в Києві та області, заявники мають:

мати план подальшого фінансового забезпечення (наприклад, стабільне джерело доходу для самостійної оренди житла у майбутньому);

самостійно знайти житло та оплатити перші два місяці оренди, які згодом буде компенсовано в межах програми.

Важливо: участь у програмі не можуть взяти домогосподарства, якщо хоч один із членів родини: вже отримував або отримує грошову допомогу на оренду житла в межах інших програм; є отримувачем державної субсидії на оренду.

Як подати заявку: для реєстрації необхідно заповнити онлайн-форму, посилання на яку надається у межах інформаційної кампанії програми. Усі деталі можна дізнатися, звернувшись на гарячу лінію фонду за номером: 0 800 750 104.

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