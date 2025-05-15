Денежная помощь для пенсионеров в Киеве и области предоставляется только при соблюдении определенных условий.

Денежная помощь для пенсионеров в Киеве и области предоставляется имеющим статус ВПЛ, выплаты реализуются совместно благотворительным фондом "Право на защиту" и УВКБ ООН, сообщает Politeka.net.

Для поддержки украинских семей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, реализуется программа финансовой поддержки на оплату аренды жилья.

Предусматривается покрытие расходов на аренду в течение шести месяцев и призвана облегчить интеграцию переселенцев в новые общины.

Подать заявку могут пенсионеры, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы, ныне проживающие в таких условиях:

в местах временного проживания , включенных в официальный перечень согласно постановлению КМУ №930 ;

, включенных в официальный перечень согласно ; в школах, детских садах, медицинских учреждениях или других учреждениях, которые могут быть расформированы;

или других учреждениях, которые могут быть расформированы; в модульных городках ;

; в арендованном жилье , что не отвечает минимальным условиям для проживания ;

, что ; в арендованном доме, откуда грозит выселение.

Условия: чтобы получить денежную помощь для пенсионеров в Киеве и области, заявители должны:

иметь план дальнейшего финансового обеспечения (например, стабильный источник дохода для самостоятельной аренды жилья в будущем);

самостоятельно найти жилье и оплатить первые два месяца аренды, которые впоследствии будут компенсированы в рамках программы.

Важно: участие в программе не могут принять домохозяйства, если хоть один из членов семьи: уже получал или получает денежную помощь на аренду жилья в пределах других программ; является получателем государственной субсидии в аренду.

Как подать заявку: для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму, ссылку на которую предоставляется в рамках информационной кампании программы. Все детали можно узнать, обратившись на горячую линию фонда по номеру: 0800750104.

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