Денежная помощь для пенсионеров в Киеве и области предоставляется имеющим статус ВПЛ, выплаты реализуются совместно благотворительным фондом "Право на защиту" и УВКБ ООН, сообщает Politeka.net.
Для поддержки украинских семей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, реализуется программа финансовой поддержки на оплату аренды жилья.
Предусматривается покрытие расходов на аренду в течение шести месяцев и призвана облегчить интеграцию переселенцев в новые общины.
Подать заявку могут пенсионеры, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы, ныне проживающие в таких условиях:
- в местах временного проживания , включенных в официальный перечень согласно постановлению КМУ №930;
- в школах, детских садах, медицинских учреждениях или других учреждениях, которые могут быть расформированы;
- в модульных городках;
- в арендованном жилье, что не отвечает минимальным условиям для проживания;
- в арендованном доме, откуда грозит выселение.
Условия: чтобы получить денежную помощь для пенсионеров в Киеве и области, заявители должны:
- иметь план дальнейшего финансового обеспечения (например, стабильный источник дохода для самостоятельной аренды жилья в будущем);
- самостоятельно найти жилье и оплатить первые два месяца аренды, которые впоследствии будут компенсированы в рамках программы.
Важно: участие в программе не могут принять домохозяйства, если хоть один из членов семьи: уже получал или получает денежную помощь на аренду жилья в пределах других программ; является получателем государственной субсидии в аренду.
Как подать заявку: для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму, ссылку на которую предоставляется в рамках информационной кампании программы. Все детали можно узнать, обратившись на горячую линию фонда по номеру: 0800750104.
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