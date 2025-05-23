Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве комплексна и включает несколько видов поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется благотворительной организацией Каритас в рамках действующего с 2002 года проекта, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в пресс-службе организации .

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве комплексна: внимание уделяется не только отдельным физическим потребностям, но и общему самочувствию человека, его эмоциональному состоянию и условиям, в которых он живет. Среди услуг гуманитарной помощи для одиноких пенсионеров в Киеве:

Медицинское сопровождение по месту жительства:

Измерение основных жизненных показателей (артериального давления, температуры тела, уровня сахара в крови).

Обработка ран, перевязки.

Уход за катетерами, утомлениями.

Нанесение лечебных мазей, приготовление и наложение компрессов.

Закапывание глазных, ушных и назальных капель.

Контроль приёма медикаментов.

Консультации для родственников по уходу за больными.

Профилактика образования пролежней.

Личный уход:

Гигиенические процедуры.

Маникюр и педикюр.

Замена нательного и постельного белья.

Бытовая поддержка:

Приготовление пищи.

Закупки продуктов и необходимых вещей на средства подопечного.

Уборка квартиры.

Социальные услуги:

Оформление документов.

Оплата коммунальных услуг.

Психологическая и духовная.

Информационно-консультативная для родственников и близких по уходу.

Проведение тематических обучающих тренингов для волонтеров и социальных работников.

Предоставление временного использования реабилитационного оборудования.

За поддержкой можно обратиться по телефону: 098-189-3515.

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