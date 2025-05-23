Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется благотворительной организацией Каритас в рамках действующего с 2002 года проекта, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в пресс-службе организации .

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве комплексна: внимание уделяется не только отдельным физическим потребностям, но и общему самочувствию человека, его эмоциональному состоянию и условиям, в которых он живет. Среди услуг гуманитарной помощи для одиноких пенсионеров в Киеве:

Медицинское сопровождение по месту жительства:

  • Измерение основных жизненных показателей (артериального давления, температуры тела, уровня сахара в крови).
  • Обработка ран, перевязки.
  • Уход за катетерами, утомлениями.
  • Нанесение лечебных мазей, приготовление и наложение компрессов.
  • Закапывание глазных, ушных и назальных капель.
  • Контроль приёма медикаментов.
  • Консультации для родственников по уходу за больными.
  • Профилактика образования пролежней.

Личный уход:

  • Гигиенические процедуры.
  • Маникюр и педикюр.
  • Замена нательного и постельного белья.

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Бытовая поддержка:

  • Приготовление пищи.
  • Закупки продуктов и необходимых вещей на средства подопечного.
  • Уборка квартиры.

Социальные услуги:

  • Оформление документов.
  • Оплата коммунальных услуг.

Психологическая и духовная.

Информационно-консультативная для родственников и близких по уходу.

Проведение тематических обучающих тренингов для волонтеров и социальных работников.

Предоставление временного использования реабилитационного оборудования.

За поддержкой можно обратиться по телефону: 098-189-3515.

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