Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется благотворительной организацией Каритас в рамках действующего с 2002 года проекта, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыли в пресс-службе организации .
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве комплексна: внимание уделяется не только отдельным физическим потребностям, но и общему самочувствию человека, его эмоциональному состоянию и условиям, в которых он живет. Среди услуг гуманитарной помощи для одиноких пенсионеров в Киеве:
Медицинское сопровождение по месту жительства:
- Измерение основных жизненных показателей (артериального давления, температуры тела, уровня сахара в крови).
- Обработка ран, перевязки.
- Уход за катетерами, утомлениями.
- Нанесение лечебных мазей, приготовление и наложение компрессов.
- Закапывание глазных, ушных и назальных капель.
- Контроль приёма медикаментов.
- Консультации для родственников по уходу за больными.
- Профилактика образования пролежней.
Личный уход:
- Гигиенические процедуры.
- Маникюр и педикюр.
- Замена нательного и постельного белья.
Бытовая поддержка:
- Приготовление пищи.
- Закупки продуктов и необходимых вещей на средства подопечного.
- Уборка квартиры.
Социальные услуги:
- Оформление документов.
- Оплата коммунальных услуг.
Психологическая и духовная.
Информационно-консультативная для родственников и близких по уходу.
Проведение тематических обучающих тренингов для волонтеров и социальных работников.
Предоставление временного использования реабилитационного оборудования.
За поддержкой можно обратиться по телефону: 098-189-3515.
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