Підвищення тарифів на газ у Києві не передбачається, проте надійде нова платіжка.

Підвищення тарифів на газ у Києві не відбудеться, проте частині українців доведеться платити більше на 1000 гривень через "третю" платіжку, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо детальніше, що відомо про це.

В Україні запровадили нову обов’язкову плату для споживачів природного газу — попри діючий мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану. Йдеться про окрему послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Так звана «третя платіжка» стосується мешканців багатоквартирних будинків, які тепер окремо сплачують за перевірку справності внутрішніх газових комунікацій.

Що це за послуга?

Рішення про запровадження цієї оплати ухвалене Міністерством енергетики ще у 2023 році (наказ №292). Воно передбачає регулярні перевірки газових мереж у будинках — зокрема, контроль герметичності, щільності з’єднань та загального технічного стану трубопроводів.

Від чого залежатиме сума?

Вартість техобслуговування розраховуватиметься індивідуально для кожного будинку — з урахуванням:

довжини газових труб,

кількості з’єднань,

кількості запірної арматури.

Загальна сума буде рівномірно розподілена між усіма мешканцями будинку - деяким доведеться платити 1000 грн.

Як часто виставлятимуть рахунки?

Частота нарахувань залежить від віку газової мережі:

для будинків зі старими мережами (понад 25 років) — раз на три роки ;

; для будинків з новішими мережами — раз на п’ять років.

Тим часом підвищення тарифів на газ у Києві - вартість для побутових споживачів залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

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