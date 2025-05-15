Повышение тарифов на газ в Киеве не предполагается, однако поступит новая платежка.

Повышение тарифов на газ в Киеве не состоится, однако части украинцев придется платить больше на 1000 гривен из-за "третьей" платежки, сообщает Politeka.net.

Рассказываем поподробнее, что известно об этом.

В Украине была введена новая обязательная плата для потребителей природного газа — несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов во время военного положения. Речь идет об отдельной услуге по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей.

Так называемая третья платежка касается жителей многоквартирных домов, которые теперь отдельно платят за проверку исправности внутренних газовых коммуникаций.

Что это за услуга?

Решение о введении этой оплаты принято Министерством энергетики еще в 2023 году (приказ №292). Оно предусматривает регулярные проверки сетей в домах, в частности, контроль герметичности, плотности соединений и общего технического состояния трубопроводов.

От чего будет зависеть сумма?

Стоимость техобслуживания будет рассчитываться индивидуально для каждого дома с учетом:

длины газовых труб,

количества соединений,

количества запорной арматуры.

Общая сумма будет равномерно распределена между всеми жильцами дома - некоторым придется платить 1000 гривен.

Как часто будут выставлять счета?

Частота начислений зависит от возраста газовой сети:

для домов со старыми (более 25 лет) - раз в три года ;

; для домов с более новыми — раз в пять лет.

Тем временем повышение тарифов на газ в Киеве – стоимость для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн за кубометр.

Последние новости:

Напомним, Работа для пенсионеров в Киеве: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Киеве: цены снова резко пошли вверх.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: с мая цены поползут вверх.