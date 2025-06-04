Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется, если они имеют статус ВПЛ.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется международным благотворительным движением Сообщество Святого Эгидия, сообщает Politeka.net.

В столице центр Сообщества работает с июля 2022 года, оказывая помощь переселенцам.

Открыта регистрация для получения поддержки. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве будет проходить по следующим адресам:

район Лыбидской: 4 июня с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00, а также 7 июня с 11:00 до 13:00;

район Троещины: 4 июня с 10:00 до 14:00, 6 июня с 16:00 до 18:00, 7-го с 10:00 до 14:00.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется, если они имеют статус ВПЛ. Каждый заявитель или член его семьи может подать заявку только один раз в месяц и только в одном из центров поддержки.

Запись производится по ссылке, которая будет опубликована в официальном телеграмм-канале сообщества.

Если вы помогаете другому лицу с регистрацией, важно использовать именно его контактные данные — номер телефона, адрес электронной почты и номер справки ВПЛ. Регистрации, производимые на ваши собственные данные для других лиц, будут аннулированы.

Обратите внимание: тщательно проверяйте правильность заполнения формы. Неправильные или неполные данные, в частности отсутствие номера справки ВПЛ, являются основанием для отмены заявки.

Теперь все дубликаты регистраций будут автоматически отменены. Перед тем, как повторно зарегистрироваться, обязательно убедитесь, что предыдущая заявка аннулирована.

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