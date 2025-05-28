Центри відкриті для тих, хто потребує гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві, і готові надати як консультаційну, так і практичну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається Територіальними центрами соціального обслуговування, повідомляє Politeka.net.

Ці центри допомагають особам, які потребують додаткової підтримки, через свої відділення та фахівців.

Там надають широкий спектр послуг для підтримки громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах або належать до вразливих категорій населення.

Надання соціальних послуг:

догляд на дому;

денний догляд;

соціальна адаптація та інтеграція;

консультування;

соціальний супровід;

тимчасовий притулок;

екстрене (кризове) втручання.

Профілактична робота:

Проведення заходів із попередження соціального неблагополуччя та ризиків для сімей і осіб із вразливих груп.

Адресна гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві:

Організація натуральної допомоги та виконання соціальних програм для тих, хто її найбільше потребує.

Підтримка осіб з інвалідністю:

Допомога у вирішенні повсякденних питань, сприяння адаптації до самостійного життя та самообслуговування.

Куди звертатися:

Київський міський ТЦСО – вул. Котельникова, 32/11,

044-450-91-66

– вул. Котельникова, 32/11, 044-450-91-66 Голосіївський – вул. Л. Толстого, 25/2,

044-235-00-40

– вул. Л. Толстого, 25/2, 044-235-00-40 Дарницький – вул. Вербицького, 9-І,

044-562-47-030

– вул. Вербицького, 9-І, 044-562-47-030 Деснянський – вул. Будищанська, 4,

044-533-72-51

– вул. Будищанська, 4, 044-533-72-51 Дніпровський – вулиця Курнатовського, 7-А,

044-512-00-35

– вулиця Курнатовського, 7-А, 044-512-00-35 Оболонський – вулиця Озерна, 18-А,

044-414-09-41

– вулиця Озерна, 18-А, 044-414-09-41 Печерський – вулиця Бойчука (Кіквідзе), 11-А,

066-733-07-30

– вулиця Бойчука (Кіквідзе), 11-А, 066-733-07-30 Подільський – Братська, 15/9,

044-425-05-12

– Братська, 15/9, 044-425-05-12 Святошинський – Жмеринська, 22-А,

044-405-92-75

– Жмеринська, 22-А, 044-405-92-75 Солом’янський – бульв. Вацлава Гавела, 83-А,

044-497-73-27

– бульв. Вацлава Гавела, 83-А, 044-497-73-27 Шевченківський – Сальського, 11-А,

044-467-00-14

Центри відкриті для всіх, хто потребує гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві, і готові надати як консультаційну, так і практичну підтримку.

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