Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется Территориальными центрами социального обслуживания, сообщает Politeka.net.
Эти центры помогают лицам, нуждающимся в дополнительной поддержке через свои отделения и специалистов.
Там предоставляют широкий спектр услуг для поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах или относящихся к уязвимым категориям населения.
Предоставление социальных услуг:
- уход на дому;
- дневной уход;
- общественная адаптация и интеграция;
- консультирование;
- сопровождение;
- временное убежище;
- экстренное (кризисное) вмешательство.
Профилактическая работа:
Проведение мероприятий по предупреждению социального неблагополучия и рисков для семей и лиц из уязвимых групп.
Адресная гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве:
Организация натурального содействия и выполнение общественных программ для тех, кто в ней больше всего нуждается.
Поддержка лиц с инвалидностью:
В решении повседневных вопросов, содействие адаптации к самостоятельной жизни и самообслуживанию.
Куда обращаться:
- Киевский городской ТЦСО – ул. Котельникова, 32/11,
044-450-91-66
- Голосеевский – ул. Л. Толстого, 25/2,
044-235-00-40
- Дарницкий – ул. Вербицкого, 9-І,
044-562-47-030
- Деснянский – ул. Будищанская, 4,
044-533-72-51
- Днепровский – улица Курнатовского, 7-А,
044-512-00-35
- Оболонский – улица Озерная, 18-А,
044-414-09-41
- Печерский – улица Бойчука (Киквидзе), 11-А,
066-733-07-30
- Подольский – Братская, 15/9,
044-425-05-12
- Святошинский – Жмеринская, 22-А,
044-405-92-75
- Соломенский – бульв. Вацлава Гавела, 83-А,
044-497-73-27
- Шевченковский - Сальского, 11-А,
044-467-00-14
Центры открыты для всех нуждающихся в гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве и готовы оказать как консультационную, так и практическую поддержку.
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