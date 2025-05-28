Центры открыты для нуждающихся в гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве, и готовы оказать как консультационную, так и практическую поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется Территориальными центрами социального обслуживания, сообщает Politeka.net.

Эти центры помогают лицам, нуждающимся в дополнительной поддержке через свои отделения и специалистов.

Там предоставляют широкий спектр услуг для поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах или относящихся к уязвимым категориям населения.

Предоставление социальных услуг:

уход на дому;

дневной уход;

общественная адаптация и интеграция;

консультирование;

сопровождение;

временное убежище;

экстренное (кризисное) вмешательство.

Профилактическая работа:

Проведение мероприятий по предупреждению социального неблагополучия и рисков для семей и лиц из уязвимых групп.

Адресная гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве:

Организация натурального содействия и выполнение общественных программ для тех, кто в ней больше всего нуждается.

Поддержка лиц с инвалидностью:

В решении повседневных вопросов, содействие адаптации к самостоятельной жизни и самообслуживанию.

Куда обращаться:

Киевский городской ТЦСО – ул. Котельникова, 32/11,

044-450-91-66

– ул. Котельникова, 32/11, 044-450-91-66 Голосеевский – ул. Л. Толстого, 25/2,

044-235-00-40

– ул. Л. Толстого, 25/2, 044-235-00-40 Дарницкий – ул. Вербицкого, 9-І,

044-562-47-030

– ул. Вербицкого, 9-І, 044-562-47-030 Деснянский – ул. Будищанская, 4,

044-533-72-51

– ул. Будищанская, 4, 044-533-72-51 Днепровский – улица Курнатовского, 7-А,

044-512-00-35

– улица Курнатовского, 7-А, 044-512-00-35 Оболонский – улица Озерная, 18-А,

044-414-09-41

– улица Озерная, 18-А, 044-414-09-41 Печерский – улица Бойчука (Киквидзе), 11-А,

066-733-07-30

– улица Бойчука (Киквидзе), 11-А, 066-733-07-30 Подольский – Братская, 15/9,

044-425-05-12

– Братская, 15/9, 044-425-05-12 Святошинский – Жмеринская, 22-А,

044-405-92-75

– Жмеринская, 22-А, 044-405-92-75 Соломенский – бульв. Вацлава Гавела, 83-А,

044-497-73-27

– бульв. Вацлава Гавела, 83-А, 044-497-73-27 Шевченковский - Сальского, 11-А,

044-467-00-14

Центры открыты для всех нуждающихся в гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве и готовы оказать как консультационную, так и практическую поддержку.

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