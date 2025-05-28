Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется Территориальными центрами социального обслуживания, сообщает Politeka.net.

Эти центры помогают лицам, нуждающимся в дополнительной поддержке через свои отделения и специалистов.

Там предоставляют широкий спектр услуг для поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах или относящихся к уязвимым категориям населения.

Предоставление социальных услуг:

  • уход на дому;
  • дневной уход;
  • общественная адаптация и интеграция;
  • консультирование;
  • сопровождение;
  • временное убежище;
  • экстренное (кризисное) вмешательство.

Профилактическая работа:

Проведение мероприятий по предупреждению социального неблагополучия и рисков для семей и лиц из уязвимых групп.

Пенсия в Киеве

Адресная гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве:

Организация натурального содействия и выполнение общественных программ для тех, кто в ней больше всего нуждается.

Поддержка лиц с инвалидностью:

В решении повседневных вопросов, содействие адаптации к самостоятельной жизни и самообслуживанию.

Куда обращаться:

  • Киевский городской ТЦСО – ул. Котельникова, 32/11,
    044-450-91-66
  • Голосеевский – ул. Л. Толстого, 25/2,
    044-235-00-40
  • Дарницкий – ул. Вербицкого, 9-І,
    044-562-47-030
  • Деснянский – ул. Будищанская, 4,
    044-533-72-51
  • Днепровский – улица Курнатовского, 7-А,
    044-512-00-35
  • Оболонский – улица Озерная, 18-А,
    044-414-09-41
  • Печерский – улица Бойчука (Киквидзе), 11-А,
    066-733-07-30
  • Подольский – Братская, 15/9,
    044-425-05-12
  • Святошинский – Жмеринская, 22-А,
    044-405-92-75
  • Соломенский – бульв. Вацлава Гавела, 83-А,
    044-497-73-27
  • Шевченковский - Сальского, 11-А,
    044-467-00-14

Центры открыты для всех нуждающихся в гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве и готовы оказать как консультационную, так и практическую поддержку.

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