Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві допомагає багатьом вижити в складних життєвих обставинах, тож розповідаємо деталі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дуже актуальна з огляду на реальність, в якій ми живемо, повідомляє Politeka.

За останній рік ситуація у столиці змінилася. Все більше людей звертаються за фінансовою підтримкою, і гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві стає дедалі актуальнішою. Наразі з’явилася можливість подати заяву в кілька кліків онлайн, без потреби їхати в держустанови.

Електронна форма подається через Портал послуг і адресована безпосередньо міському голові столиці. Цей сервіс реалізував Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

За словами Марини Хонди, заступниці голови КМДА, тільки за два перші місяці 2025 року місто отримало понад 26 тисяч звернень. Це заяви від людей, які справді потребують підтримки. Загальна сума, на яку подано заявки, перевищила 110 мільйонів гривень.

І це лише за частину року. Для порівняння, за весь 2024 рік таких запитів було понад 106 тисяч. Щоб отримати виплату, заявник повинен мати середньомісячний дохід на одного члена родини не вищий за 4722 грн. Також потрібно документально підтвердити складні життєві обставини.

Якщо все відповідає вимогам, людина має шанс отримати одноразово певну суму грошей. Тому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві все ще надається. Якщо ви опинилися в складній ситуації - скористайтеся цією можливістю.

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