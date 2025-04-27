Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві вдарило по гаманцях жителів і викликало резонанс.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві стало неприємною несподіванкою для жителів багатоповерхівок, адже у березні вони отримали платіжки з новими сумами, які вдвічі перевищують попередні, повідомляє Politeka.

У квитанціях з’явився новий пункт — оплата за управління багатоквартирним будинком, яка замінила колишню послугу з утримання будинків і прибудинкової території.

Згідно з новими правилами, кожна київська багатоповерхівка має свого управителя, якого або самостійно обрали мешканці, або ж призначили районні адміністрації на конкурсній основі. Саме оновлені договори з цими компаніями і стали причиною зростання вартості обслуговування — у середньому до 10–13 грн за квадратний метр. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві викликало хвилю обурення серед містян, які не розуміють, за що мають платити більше.

За словами комунальників, нові ціни були сформовані на основі актуальних витрат — з урахуванням вартості електроенергії, мінімальної зарплати та цін на матеріали для обслуговування будинків. Проте керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко назвав конкурс на обрання управителів непрозорим і скасував відповідне розпорядження, посилаючись на порушення в процедурі.

Попри це, нові тарифи залишаються чинними. Міська влада рекомендує мешканцям, які не задоволені якістю послуг чи їх вартістю, створювати ОСББ або змінювати управителів на загальних зборах. Як доводить приклад одного з київських ОСББ на Оболоні, завдяки самоврядуванню можна домогтися суттєвих змін — від чистоти у дворі до сучасного теплозабезпечення.

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