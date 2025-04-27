Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве ударило по кошелькам жителей и вызвало резонанс.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве стало неприятной неожиданностью для жителей многоэтажек, ведь в марте они получили платежи с новыми суммами, вдвое превышающими предыдущие, сообщает Politeka.

В квитанциях появился новый пункт – оплата за управление многоквартирным домом, заменившая прежнюю услугу по содержанию домов и придомовой территории.

Согласно новым правилам, каждая киевская многоэтажка имеет своего управляющего, которого либо самостоятельно выбрали жильцы, либо назначили районные администрации на конкурсной основе. Именно обновленные договоры с этими компаниями стали причиной роста стоимости обслуживания — в среднем до 10–13 грн за квадратный метр. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве вызвало волну возмущения среди горожан, не понимающих, за что должны платить больше.

По словам коммунальщиков, новые цены были сформированы на основе актуальных расходов — с учетом стоимости электроэнергии, минимальной зарплаты и цен на материалы для обслуживания домов.

Несмотря на это, новые тарифы остаются в силе. Городские власти рекомендуют жителям, которые не удовлетворены качеством услуг или их стоимостью, создавать ОСМД или менять управителей на общем собрании. Как доказывает пример одного из киевских ОСМД на Оболони, благодаря самоуправлению можно добиться существенных изменений – от чистоты во дворе до современного теплообеспечения.

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