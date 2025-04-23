У місті знову заговорили про новий спосіб оплати в маршрутках у Києві, тож мешканцям варто знати, що вирішили.

Новий спосіб оплати в маршрутках у Києві передбачає безготівкову систему і вона вже технічно готова, повідомляє Politeka.

Як інформує міська рада, залишилося домовитися з перевізниками і новий спосіб оплати в маршрутках у Києві таки впровадять.

Понад 6 тисяч підписів під відповідною петицією зробили свою справу. Влада повідомила, що автоматизована система обліку може охопити всі рейси, незалежно від того, хто їх обслуговує.

Нагадаємо, з 2018 року місто впроваджує новий спосіб оплати в маршрутках у Києві - безготівковий. Причому жодних обмежень щодо форми власності, комунальний він чи приватний, не існує. Просто потрібен договір з оператором системи АСОП. Тобто, все впирається у бажання й готовність самих перевізників.

Цікаво, що перші кроки вже були зроблені: з травня по серпень 2023-го в столиці тестували все це. Йдеться про рейс, який обслуговував приватний перевізник. І тестування, як з'ясувалося, пройшло успішно. Тепер у міськраді визнають, що петиція на підтримку безготівкових розрахунків не лише актуальна, а й відповідає нормам чинного законодавства.

А ще це покращить якість перевезень. Тож міська адміністрація пообіцяла не зупинятися й працювати в цьому напрямку далі.

До слова, це вже впроваджено в комунальному транспорті ще восени 2022-го. Спочатку протестували на автобусах «Київпастрансу», а вже 26 жовтня її розгорнули по всіх маршрутах. У 2023-му функцію додали і на київську кільцеву електричку.

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