Нові графіки автобусів на Львівщині впроваджені для зручності місцевих мешканців, тому їм варто враховувати зміни.

У зв’язку з Великодніми святами у декількох громадах на Львівщині запроваджено нові графіки автобусів, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева влада, нові графіки автобусів на Львівщині ввели тимчасово. У Сокальській громаді приміські маршрутки 19 та 21 квітня працюватимуть за суботнім принципом.

Варто зазначити, що 21 числа «Сокаль-Горбків», «Сокаль-Романівка», «Сокаль-Поториця» та «Сокаль-Перетоки» будуть скасовані. «Сокаль-Зубків» у той же день курсуватиме двічі: зранку о 07:10 та о 07:45 з Зубкова, а також після обіду, о 16:00 і відповідно о 16:45 у зворотному напрямку.

У Шептицькій громаді зміни охоплюють одразу кілька напрямків. Загалом, 19 та 21 квітня діятиме суботній розклад, як і 22-го. На маршруті до Соснівки транспорт в неділю здійснюватиме рейси з Соснівки щодві години: з 10:00 до 18:00, а з Шептицького - з 11:00 до 19:00.

Нові графіки автобусів на Львівщині також передбачають, що №550 працюватиме без змін 19, 21 та 22 числа. Проте на Великдень перший рейс із Сокаля вирушатиме о 07:34, зі Шептицького - о 08:09. Останні автобуси з Сокаля відповідно - о 20:30 та 21:00. Із обласного центру до Шептицького та Сокаля в цей день транспорт їздитиме з 06:00 до 20:50.

Маршрут до Волсвина у суботу та понеділок працюватиме за суботнім принципом, а 20 числа – буде повністю призупинений. З багатьма іншими рейсами буде подібна ситуація, тому варто перевіряти інформацію перед поїздками.

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