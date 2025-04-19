В связи с Пасхальными праздниками в нескольких общинах во Львовской области введены новые графики автобусов , сообщает Politeka.

Как информируют местные власти, новые графики автобусов во Львовской области ввели временно. В Сокальской общине пригородные маршрутки 19 и 21 апреля будут работать по субботнему принципу.

Следует отметить, что 21 числа «Сокаль-Горбков», «Сокаль-Романовка», «Сокаль-Поторица» и «Сокаль-Перетоки» будут отменены. "Сокаль-Зубков" в тот же день будет курсировать дважды: утром в 07:10 и в 07:45 с Зубкова, а также после обеда, в 16:00 и соответственно в 16:45 в обратном направлении.

В Шептицкой общине изменения охватывают сразу несколько направлений. В целом, 19 и 21 апреля будет действовать субботнее расписание, как и 22-го. На маршруте «до Сосновки в воскресенье будут осуществлять рейсы из Сосновки ежечасно: с 10:00 до 18:00, а из Шептицкого – с 11:00 до 19:00.

Новые графики автобусов во Львовской области также предполагают, что №550 будет работать без изменений 19, 21 и 22 числа. Однако на Пасху первый рейс из Сокаля будет отправляться в 07:34, из Шептицкого – в 08:09. Последний транспорт из Сокаля соответственно – в 20:30 и 21:00. Из областного центра в Шептицкий и Сокаль в этот день транспорт будет ездить с 06:00 до 20:50.

Маршрут до Волсвина в субботу и понедельник будет работать по субботнему принципу, а 20 числа – будет полностью приостановлен. Со многими другими рейсами будет похожая ситуация, поэтому стоит проверять информацию перед поездками.

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