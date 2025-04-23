В городе снова заговорили о новом способе оплаты в маршрутках в Киеве, поэтому жителям стоит знать, что решили.

Новый способ оплаты в маршрутках в Киеве предусматривает безналичную систему, и она уже технически готова, сообщает Politeka.

Как информирует городской совет, осталось договориться с перевозчиками и новый способ оплаты в маршрутках в Киеве будет внедрен.

Более шести тысяч подписей под соответствующей петицией сделали свое дело. Власти сообщили, что автоматизированная система учета может охватить все рейсы, независимо от того, кто их обслуживает.

Напомним, с 2018 года город внедряет новый способ оплаты в маршрутках в Киеве – безналичный. Причем никаких ограничений по форме собственности, коммунальный он или частный, не существует. Просто требуется договор с оператором системы АСОП. То есть все упирается в желание и готовность самих перевозчиков.

Интересно, что первые шаги уже были сделаны: с мая по август 2023 года в столице тестировали все это. Речь идет о рейсе, который обслуживал частный перевозчик. И тестирование, как выяснилось, прошло удачно. Теперь в горсовете признают, что петиция в поддержку безналичных расчетов не только актуальна, но отвечает нормам действующего законодательства.

А еще это улучшит качество перевозок. Поэтому городская администрация пообещала не останавливаться и работать в этом направлении дальше.

К слову, это уже внедрено в коммунальном транспорте еще осенью 2022 года. Сначала протестовали на автобусах «Киевпасстранса», а уже 26 октября ее развернули по всем маршрутам. В 2023 году функцию добавили и на киевскую кольцевую электричку.

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