Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве помогает многим выжить в сложных жизненных обстоятельствах и рассказываем детали.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве очень актуальна, учитывая реальность, в которой мы живем, сообщает Politeka.

За последний год ситуация в столице поменялась. Все больше людей обращаются за финансовой поддержкой, и гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве становится все более актуальной. Появилась возможность подать заявление в несколько кликов онлайн, без необходимости ехать в госучреждения.

Электронная форма подается через Портал услуг и адресована непосредственно городскому голове столицы. Данный сервис реализовал Департамент информационно-коммуникационных технологий.

По словам Марины Хонды, заместитель главы КГГА, только за два первых месяца 2025 года город получил более 26 тысяч обращений. Это заявления от людей, действительно нуждающихся в поддержке. Общая сумма, на которую поданы заявки, превысила 110 миллионов гривен.

И это только за часть года. Для сравнения, за весь 2024 год таких запросов было более 106 тысяч. Чтобы получить выплату, заявитель должен иметь среднемесячный доход на одного члена семьи не выше 4722 грн. Также следует документально подтвердить сложные жизненные обстоятельства.

Если все отвечает требованиям, у человека есть шанс получить однократно определенную сумму денег. Поэтому гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве все еще оказывается. Если вы оказались в сложной ситуации – воспользуйтесь этой возможностью.

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