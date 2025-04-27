Подорожчання хліба в Києві змусило мешканців столиці переглянути свої звички, адже ціни на популярні сорти стрімко зросли.

У квітні 2025 року зафіксовано поступове подорожчання хліба в Києві, повідомляє Politeka.

Ситуація вже помітна у цінах на полицях супермаркетів, про що свідчить і наш моніторинг в місцевих супермаркетах АТБ.

Продукція відомих торгових марок демонструє зростання вартості навіть серед найбільш доступних позицій. Наприклад, “Монастирський” нарізаний вагою 0,5 кг від торгової марки “Кристинопіль” нині коштує 21,70 грн. Це один із найпопулярніших варіантів серед покупців, проте його ціна поступово зростає.

Зерновий хліб від виробника “Агробізнес” вагою 420 г представлений у магазинах за 29,90 грн. Порівняно з початком року, це також подорожчання. Ще один хіт серед покупців — “Пушкарівський” нарізаний від ТМ “Кулиничі” вагою 600 г — коштує вже 32,60 грн за штуку. А “Слов’янський заварний” тієї ж марки “Агробізнес” (400 г) продається за 20,90 гривень.

Експерти пов’язують подорожчання хліба в Києві з збільшенням вартості сировини, зростанням цін на енергоносії і логістику. Це впливає на кінцеву вартість товарів у торгових мережах. Очікується, що розцінки залишатимуться нестабільними й надалі, особливо з урахуванням економічної ситуації в країні. Тож споживачам радять уважно стежити за ситуацією.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.