Подорожание хлеба в Киеве вынудило жителей столицы пересмотреть свои привычки, ведь цены на популярные сорта стремительно выросли.

В апреле 2025 года зафиксировано постепенное подорожание хлеба в Киеве, сообщает Politeka.

Ситуация уже заметна в ценах на полках супермаркетов, о чем свидетельствует наш мониторинг в местных супермаркетах АТБ .

Продукция известных торговых марок показывает рост стоимости даже посреди более доступных позиций. Например, "Монастырский" нарезанный весом 0,5 кг от торговой марки "Кристинополь" сейчас стоит 21,70 грн. Это один из самых популярных вариантов среди покупателей, однако цена постепенно растет.

Зерновой хлеб от производителя "Агробизнес" весом 420 г представлен в магазинах за 29,90 грн. По сравнению с началом года это также подорожание. Еще один хит среди покупателей - "Пушкаровский" нарезанный от ТМ "Кулиничи" весом 600 г - стоит уже 32,60 грн за штуку. А "Славянский заварной" той же марки "Агробизнес" (400 г) продается за 20,90 гривен.

Эксперты связывают подорожание хлеба в Киеве с увеличением стоимости сырья, ростом цен на энергоносители и логистику. Это оказывает влияние на конечную стоимость товаров в торговых сетях. Ожидается, что расценки будут оставаться нестабильными и дальше, особенно с учетом экономической ситуации в стране. Так что потребителям советуют внимательно следить за ситуацией.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.