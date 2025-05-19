Через нові графіки відключення світла 20 травня 2025 року деякі мешканці Київської області проведуть без електроенергії більше 10 годин.

ДТЕК попередив, які графіки відключення світла діятимуть у Київській області у вівторок, 20 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними енергетиків, у вівторок у регіоні проводитимуться профілактичні роботи, які мають підвищити надійність електропостачання та допомогти запобігти можливим аварійним ситуаціям.

Зокрема графіки відключення світла 20 травня будуть застосовуватися в межах Пірнівської територіальної громади в Вишгородському районі Київської області. Без електроенергії з 8:30 до 19:00 залишиться частина мешканців села Лебедівка, пише Politeka.

Зараз по Україні спостерігається невелике зниження рівня енергоспоживання. Завдяки достатньо ясній погоді в більшості регіонів побутові сонячні електростанції можуть ефективно працювати та зменшувати навантаження на загальну мережу.

Пік енергоспоживання фіксується у вечірні години, але енергетики звертаються до українців із проханням за можливості максимально перенести використання потужних електроприладів на день – приблизно з 10:00 до 16:00 години.

Для Києва та інших населених пунктів області поки що ДТЕК не оголошував про графіки відключення світла на 20 травня 2025 року. Якщо ситуація зміниться і обмеження будуть запроваджуватися, про це повідомлять додатково.

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