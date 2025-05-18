ДТЕК попереджає про запровадження нових графіків відключення світла на наступний тиждень – із 19 по 25 травня 2025 року.

Протягом тижня з 19 по 25 травня 2025 року в Київській області знову діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

На понеділок, 19 травня, ДТЕК попереджає про планові роботи в Вишгородському районі Київської області, через які буде застосовано графіки відключення світла в межах Димерської громади з 8:30 до 19:30 в таких населених пунктах:

Сухолуччя по вулицях Миру, Садовій, Травневій;

Толокунь (вул. Набережна);

Ясногородка (Жовтнева та Колективна).

На території Петрівської громади знеструмлення відбудуться з 9:00 до 20:00 у селі Гута-Межигірська по вулиці Нагірній.

Крім того, у вівторок, 20 травня, з 8:30 до 19:00 у Вишгородському районі також заплановано часткове знеструмлення села Лебедівка, пише Politeka.

Також на наступному тижні графіки відключення світла, повʼязані з профілактичними роботами в мережах, діятимуть у Бучанській громаді. У понеділок із 9:00 до 20:00 обмеження електропотачання торкнуться населених пунктів:

Раківка (вул. Анатолія Чайки);

Синяк (Київська);

Червоне (Покровська).

У місті Буча у звʼязку з аварійно-відновлювальними роботами на підстанції №44 без електроенергії залишиться вул. Києво-Мироцька та прилеглі 19, 21 та 23 числа у період із 9:00 до 16:00.

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