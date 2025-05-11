У ДТЕК попередили, які графіки відключення світла плануються в Києві та області на наступний тиждень – із 12 по 18 травня 2025 року.

На наступному тижні, з 12 по 18 травня, в Київській області знову будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Ці обмеження плануються у звʼязку з проведенням у регіоні профілактичних робіт у мережах, які мають підвищити надійність електропостачання та допомогти запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому.

Зокрема ДТЕК попереджає, що в Кагарлицькій громаді в Київській області 12 травня графіки відключення світла діятимуть із 8:30 до 19:30 в селі Переселення по вулицях Польова та Лесі Українки, пише Politeka.

Також на понеділок із 8:30 до 19:00 плануються тимчасові знеструмлення в межах Димерської общ. в Вишгородському районі в таких населених пунктах:

Сухолуччя (вулиці Миру, Садова, Травнева);

Толокунь (Набережна);

Ясногородка (Жовтнева, Колективна).

У межах Баришівської громади в Броварському районі Київської області графіки відключення світла діятимуть із 9 до 20 години:

в понеділок – у с.Морозівка по вул. Героїв Небесної Сотні, Дениса Поповича, Квіткова, Квітнева, Лесі Українки, Миру, Незалежності, Новотрояндна, Новошевченківська, Шевченка, пров. Шевченківський;

у вівторок – в с.Лук'янівка по вул. Дениса Котенка, Дмитра Кириченка, Миру, Чернігівська, Шевченка, Щастя, пров. Парковий.

Крім того, протягом двох днів, 12 та 13 травня, із 8:00 до 19:00 без електроенергії тимчасово залишиться частина мешканців села Лебедівка Пірнівської громади.

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