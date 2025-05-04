У різних населених пунктах Київської області на наступному тижні – з 5 по 11 травня 2025 року – діятимуть локальні графіки відключення світла.

У ДТЕК попередили, які графіки відключення світла запланували в Києві та області на період із 5 по 11 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема повідомляється, що в понеділок, 5 травня, профілактичні роботи в електромережах проводитимуться на території Бучанської громади в Київській області. Через це з 8:30 до 19:00 діятимуть графіки відключення світла в:

місті Буча по вулицях Ново-Яблунській, Садовій, Шевченка, Яснополянській;

селищі Ворзель по вул. Котляревського, Курортній, Тюльпановій, Яблунській, Ярослава Мудрого.

Крім того, в Бучі в понеділок із 9:00 до 17:00 відбудеться планове знеструмлення в будинках за адресами вул. Богдана Хмельницького, 2 та 4, у звʼязку з ремонтними роботами на трансформаторній підстанції.

У межах Кагарлицької територіальної громади в Обухівському районі Київської області, як пише Politeka, графіки відключення світла діятимуть 5 та 7 травня із 8:30 до 19:30:

в понеділок - у селі Горохове по вулицях Заріччя та Садовій;

у середу – в селі Черняхів по вул. Вишневій, Запорізькій, Польовій, Приозерній, Трипільській.

У межах Пірнівської громади Вишгородського району ДТЕК запланував знеструмлення на 5-6 числа. Протягом двох днів у період із 8:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишиться частина мешканців села Лебедівка.

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