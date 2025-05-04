В разных населенных пунктах Киевской области на следующей неделе – с 5 по 11 мая 2025 года – будут действовать локальные графики отключения света.

В ДТЭК предупредили, какие графики отключения света запланированы в Киеве и области на период с 5 по 11 мая 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, сообщается, что в понедельник, 5 мая, профилактические работы в электросетях будут проводиться на территории Бучанской общины в Киевской области. Поэтому с 8:30 до 19:00 будут действовать графики отключения света в:

городе Буча по улицам Ново-Яблунской, Садовой, Шевченко, Яснополянской;

поселке Ворзель по ул. Котляревского, Курортной, Тюльпановой, Яблонской, Ярослава Мудрого.

Кроме того, в Буче в понедельник с 9.00 до 17.00 состоится плановое обесточивание в домах по адресам ул. Богдана Хмельницкого, 2 и 4, в связи с ремонтными работами на трансформаторной подстанции.

В пределах Кагарлыкской территориальной общины в Обуховском районе Киевской области, как пишет Politeka, графики отключения света будут действовать 5 и 7 мая с 8:30 до 19:30:

в понедельник – в селе Гороховое по улицам Заречья и Садовой;

в среду – в селе Черняхов по ул. Вишневой, Запорожской, Полевой, Приозерной, Трипольской.

В пределах Пирновской общины Вышгородского района ДТЭК запланировало обесточивание на 5-6 числа. В течение двух дней в период с 8:00 до 17:00 без электроэнергии временно останется часть жителей села Лебедевка.

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