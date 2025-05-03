Енергетики розповіли про ситуацію в українській енергосистемі та які графіки відключення світла діятимуть у Києві та області 4 травня 2025 року.

Які графіки відключення світла можуть діяти на території Києва та області в неділю, 4 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

В "Укренерго" напередодні повідомили про незначне зниження рівня енергоспоживання в Україні.

Добовий максимум споживання спеціалісти фіксують увечері, але для стабільної роботи енергосистеми енергетики просять українців перенести активне енергоспоживання на час активної роботи сонячних електростанцій – орієнтовно з 10:00 до 16:00. Це допоможе розвантажити загальну мережу.

Крім того, тривають аварійно-відновлювальні роботи на українських енергообʼєктах, уражених у результаті масованих ракетно-дронових ударів із боку російських окупаційних військ, пише Politeka.

Попри всі складнощі, стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла по Україні, зокрема в Київській області, на 4 травня не плануються.

Наразі в регіоні застосовуються лише локальні знеструмлення, повʼязані з тим, що ДТЕК проводить профілактичні роботи в електромережах, аби підвищити надійність електропостачання та запобігти аварійним ситуаціям. На неділю, 4 травня 2025 року, таких графіків відключення світла в Києві та області також не планується, але вони діятимуть із понеділка.

За детальною інформацією стежте на сторінках ДТЕК, а також своєї територіальної громади.

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