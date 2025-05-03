Энергетики рассказали о ситуации в украинской энергосистеме и какие графики отключения света будут действовать в Киеве и области 4 мая 2025 года.

Какие графики отключения света могут действовать на территории Киева и области в воскресенье, 4 мая 2025 года, сообщает Politeka.

В "Укрэнерго" накануне сообщили о незначительном понижении уровня энергопотребления в Украине.

Суточный максимум потребления специалисты фиксируют вечером, но для стабильной работы энергосистемы энергетики просят украинцев перенести активное энергопотребление на время активной работы солнечных электростанций – ориентировочно с 10:00 до 16:00. Это поможет разгрузить общую сеть.

Кроме того, продолжаются аварийно-восстановительные работы на украинских энергообъектах, пораженных в результате массированных ракетно-дроновых ударов со стороны российских оккупационных войск, пишет Politeka.

При всех сложностях, стабилизационные и аварийные графики отключения света по Украине, в частности в Киевской области, на 4 мая не планируются.

Сейчас в регионе применяются только локальные обесточения, связанные с тем, что ДТЭК проводит профилактические работы в электросетях, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварийные ситуации. На воскресенье, 4 мая 2025, таких графиков отключения света в Киеве и области также не планируется, но они будут действовать с понедельника.

За подробной информацией следите на страницах ДТЭК, а также своей территориальной общины.

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