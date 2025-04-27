У Київській області 28 квітня 2025 року проводитимуться профілактичні роботи в електромережі, через які доведеться застосовувати графіки відключення світла.

На понеділок, 28 квітня 2025 року, ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Київській області, повідомляє Politeka.

Енергетики запланували на понеділок профілактичні роботи в електромережах, які мають підвищити стабільність електропостачання в регіоні та допомогти уникнути аварійних ситуацій.

Ці роботи вимагають тимчасових знеструмлень, які триватимуть приблизно 11,5 годин, мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, пише Politeka.

У понеділок, 28 квітня, графіки відключення світла запроваджуються в межах Бучанської міської територіальної громади в Київській області. Без електроенергії з 8:30 до 19:00 залишаться мешканці селища Ворзель по вул. Городецького.

Також ДТЕК попереджає про проведення профілактичних робіт і запровадження відповідних графіків відключення світла на 28 квітня в межах Гатненської сільської територіальної громади в Фастівському районі Київської області.

Повідомляється, що в понеділок знеструмлення відбудуться в населеному пунктів Віта-Поштова – з 8:30 до 19:00 по вулицях Вишнева, Миру та Незалежності.

Додамо, в Бучанській громаді знеструмлення продовжаться в середу, 30 числа, та триватимуть з 9 до 19 години в Бучі по вулиці Яблунській, у Ворзелі по вул. Березовій, Ворзельській, Городецького, Курортній, Лісовій, Стражеска.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про перелік категорій людей, які можуть отримати грошову допомогу в Києві.

Також Politeka писала, хто може вийти на пенсію у 50 років із мінімальним стажем.

Крім того, Politeka розповідала, коли впровадять кримінальну відповідальність для ТЦК та ВЛК.