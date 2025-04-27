В Киевской области 28 апреля 2025 будут проводиться профилактические работы в электросети, из-за которых придется применять графики отключения света.

На понедельник, 28 апреля 2025 года, ДТЭК предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Киевской области, сообщает Politeka.

Энергетики запланировали на понедельник профилактические работы в электросетях, которые должны повысить стабильность электроснабжения в регионе и помочь избежать аварийных ситуаций.

Эти работы требуют временных обесточений, которые продлятся примерно 11,5 часов, жителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, пишет Politeka.

В понедельник, 28 апреля, графики отключения света вводятся в пределах Бучанской городской территориальной общины в Киевской области. Без электроэнергии с 8:30 до 19:00 останутся жители поселка Ворзель на ул. Городецкого.

Также ДТЭК предупреждает о проведении профилактических работ и введении соответствующих графиков отключения света на 28 апреля в пределах Гатненской сельской территориальной общины в Фастовском районе Киевской области.

Сообщается, что в понедельник обесточения состоятся в населенном пункте Вита-Почтовая – с 8:30 до 19:00 по улицам Вишневая, Мира и Независимости.

Добавим, в Бучанской общине обесточения продолжатся в среду, 30 числа, и продлятся с 9 до 19 часов в Буче по улице Яблонской, в Ворзеле по ул. Березовой, Ворзельской, Городецкого, Курортной, Лесной, Стражеско.

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