На наступному тижні – з 21 по 27 квітня 2025 року – ДТЕК знову запроваджуватиме в Києві та області локальні графіки відключення світла.

ДТЕК планує на наступному тижні, з 21 по 27 квітня 2025 року, в Київській області профілактичні роботи в мережі, які вимагають застосування графіків відключення світла, пише Politeka.

Тривалість обмеження електропостачання залежно від населеного пункту коливатиметься від 8 до 12 годин.

Енергетики повідомляють, що в понеділок та вівторок, 21-22 квітня, графіки відключення світла діятимуть на території Баришівської громади в Київській області. Роботи проводитимуться два дні з 9:00 до 17:00. Без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Веселинівка (вулиці Лугова, Молодіжна, Лесі Українки, Богдана Хмельницького).

Так само на понеділок і вівторок ДТЕК попереджає про планові знеструмлення на території Немішаївської селищної громади – з 8:00 до 17:00 в селі Микуличі. Обмеження торкнуться десятків вулиць, повний список яких можна знайти на сторінці громади.

Також ДТЕК оголосив про графіки відключення світла на 22 квітня в межах Великодимерської СТГ в Київській області, повідомляє Politeka. Без електропостачання з 9:00 до 19:00 залишаться мешканці:

селища Велика Димерка по вулицях Броварська та Павла Скоропадського;

села Бобрик по вул. Шевченка.

Крім того, у вівторок знеструмлення відбудуться в с.Вороньків у Бориспільському районі з 8:00 до 20:00 по вул. Джерельна.

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