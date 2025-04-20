На следующей неделе – с 21 по 27 апреля 2025 года – ДТЭК снова будет вводить в Киеве и области локальные графики отключения света.

ДТЭК планирует на следующей неделе, с 21 по 27 апреля 2025 года, в Киевской области профилактические работы в сети, требующие применения графиков отключения света, пишет Politeka.

Продолжительность ограничения электроснабжения в зависимости от населенного пункта будет колебаться от 8 до 12 часов.

Энергетики сообщают, что в понедельник и вторник, 21-22 апреля, графики отключения света будут действовать на территории Барышевской общины в Киевской области. Работы будут проводиться два дня с 9:00 до 17:00. Без электроэнергии временно останутся жители села Веселиновка (улицы Луговая, Молодежная, Леси Украинки, Богдана Хмельницкого).

Также на понедельник и вторник ДТЭК предупреждает о плановых обесточениях на территории Немишаевской поселковой общины – с 8:00 до 17:00 в селе Микуличи. Ограничения затронут десятки улиц, полный список которых можно найти на странице общины.

Также ДТЭК объявил о графиках отключения света на 22 апреля в пределах Великодимерской СТО в Киевской области, сообщает Politeka. Без электроснабжения с 9:00 до 19:00 останутся жители:

поселка Великая Дымерка по улицам Броварская и Павла Скоропадского;

села Бобрик по ул. Шевченко.

Кроме того, во вторник обесточения состоятся в с.Вороньков в Бориспольском районе с 8:00 до 20:00 по ул. Джерельная.

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