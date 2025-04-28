Підвищення вартості проїзду в Київській області з 28 квітня зачепить лише одне місто та боляче вдарить по гаманцям простих жителів, повідомляє Politeka.net.

Про це сповістила міська рада.

Так, вартість одноразового білету в транспорті зросла в Яготині Бориспільського району. Підвищення вартості проїзду в Київській області з 28 квітня на автобусних маршрутах загального користування становитиме 15 гривень.

Цю ціну встановили ще на підставі розрахунків, поданих перевізниками до міськради у 2024 році, з урахуванням економічних показників за минулий і позаминулий роки. При цьому зазначається, що 15 гривень — не найвищий можливий тариф.

Причина цінового збільшення стандартна: зростання тарифів на паливно-мастильні матеріали і бажання перевізників уникнути скорочення кількості рейсів.

Схожа ситуація спостерігається й в інших містах області. Зокрема, здорожчання зачепить Фастів. Виконавчий комітет Фастівської міської ради ухвалив рішення про зміну ціни. Згідно з новими тарифами, з 1 травня 2025 року одна поїздка коштуватиме 15 гривень.

Необхідність пояснюється зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, витратами на технічне обслуговування, придбання запчастин та інші статті, критично важливі для стабільного функціонування пасажирських перевезень.

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