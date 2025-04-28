Повышение стоимости проезда в Киевской области с 28 апреля коснется только одного города и больно ударит по кошелькам простых жителей, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил городской совет.

Так, цена одноразового билета в транспорте выросла в Яготине Бориспольского района. Повышение стоимости проезда в Киевской области с 28 апреля на автобусных маршрутах общего пользования составит 15 гривен.

Эту цену установили еще на основании расчетов, поданных перевозчиками в горсовет в 2024 году, с учетом экономических показателей за прошлый и позапрошлый годы. При этом отмечается, что 15 гривен — не самый возможный тариф.

Причина ценового увеличения стандартная: рост тарифов на горюче-смазочные материалы и желание перевозчиков избежать сокращения количества рейсов.

Похожая ситуация наблюдается и в других городах области. В частности, подорожание затронет Фастов. Исполнительный комитет Фастовского городского совета принял решение об изменении цены. Согласно новым тарифам, с 1 мая 2025 года одна поездка обойдется в 15 гривен.

Необходимость объясняется ростом цен на горюче-смазочные материалы, расходами на техническое обслуживание, приобретение запчастей и другие статьи, критически важные для стабильного функционирования пассажирских перевозок.

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