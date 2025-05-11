В ДТЭК предупредили, какие графики отключения света планируются в Киеве и области на следующую неделю – с 12 по 18 мая 2025 года.

На следующей неделе, с 12 по 18 мая, в Киевской области снова будут применяться локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Эти ограничения планируются в связи с проведением в регионе профилактических работ в сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь предотвратить аварийные ситуации в будущем.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в Кагарлыкской общине в Киевской области 12 мая графики отключения света будут действовать с 8:30 до 19:30 в селе Переселение по улицам Полевая и Леси Украинки, пишет Politeka.

Также на понедельник с 8:30 до 19:00 планируется временное обесточивание в пределах Дымерской общ. в Вышгородском районе в следующих населенных пунктах:

Сухолучье (улицы Мира, Садовая, Майская);

Толокунь (Набережная);

Ясногородка (Октябрьская, Коллективная).

В пределах Барышевской общины в Броварском районе Киевской области графики отключения света будут действовать с 9 до 20 часов:

в понедельник – в с.Морозовка на ул. Героев Небесной Сотни, Дениса Поповича, Цветковая, Апрельская, Леси Украинки, Мира, Независимости, Новотройная, Новошевченковская, Шевченко, пер. Шевченковский;

во вторник – в с. Лукьяновка по ул. Дениса Котенко, Дмитрия Кириченко, Мира, Черниговская, Шевченко, Счастье, пер. Парковый.

Кроме того, в течение двух дней, 12 и 13 мая, с 8.00 до 19.00 без электроэнергии временно останется часть жителей села Лебедевка Пирновской общины.

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