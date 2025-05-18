ДТЭК предупреждает о введении новых графиков отключения света на следующую неделю – с 19 по 25 мая 2025 года.

В течение недели с 19 по 25 мая 2025 года в Киевской области снова будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

На понедельник, 19 мая, ДТЭК предупреждает о плановых работах в Вышгородском районе Киевской области, из-за которых будут применены графики отключения света в пределах Дымерской общины с 8:30 до 19:30 в следующих населенных пунктах:

Сухолучье по улицам Мира, Садовой, Майской;

Толокунь (ул. Набережная);

Ясногородка (Октябрьская и Коллективная).

На территории Петровской общины обесточения состоятся с 9.00 до 20.00 в селе Гута-Межигорская по улице Нагорной.

Кроме того, во вторник, 20 мая, с 8:30 до 19:00 в Вышгородском районе также запланировано частичное обесточивание села Лебедевка, пишет Politeka.

Также на следующей неделе графики отключения света, связанные с профилактическими работами в сетях, будут действовать в Бучанской общине. В понедельник с 9:00 до 20:00 ограничение электроподачи затронет населенные пункты:

Раковка (ул. Анатолия Чайки);

Синяк (Киевская);

Червоное (Покровская).

В городе Буча в связи с аварийно-восстановительными работами на подстанции №44 без электроэнергии останется ул. Киево-Мироцкая и близлежащие 19, 21 и 23 числа в период с 9:00 до 16:00.

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