Из-за новых графиков отключения света 20 мая 2025 года некоторые жители Киевской области проведут без электроэнергии более 10 часов.

ДТЭК предупредил, какие графики отключения света будут действовать в Киевской области во вторник, 20 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По данным энергетиков, во вторник в регионе будут проводиться профилактические работы, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь предотвратить возможные аварийные ситуации.

В частности, графики отключения света 20 мая будут применяться в пределах Пирновской территориальной общины в Вышгородском районе Киевской области. Без электроэнергии с 8:30 до 19:00 останется часть жителей села Лебедевка, пишет Politeka.

Сейчас в Украине наблюдается небольшое снижение уровня энергопотребления. Благодаря достаточно ясной погоде, в большинстве регионов бытовые солнечные электростанции могут эффективно работать и уменьшать нагрузку на общую сеть.

Пик энергопотребления фиксируется в вечерние часы, но энергетики обращаются к украинцам с просьбой по возможности максимально перенести использование мощных электроприборов на день – примерно с 10:00 до 16:00.

Для Киева и других населенных пунктов области пока ДТЭК не объявлял о графиках отключения света на 20 мая 2025 года. Если ситуация изменится и оганичения будут вводиться, об этом сообщат дополнительно.

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