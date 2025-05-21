Подорожчання проїзду в Київській області станеться через стрімке зростання витрат на обслуговування транспорту.

Було оголошено про подорожчання проїзду в Київській області, яке почне діяти з 1 червня, проте зачепить воно лише окремий район, повідомляє Politeka.net.

Таке рішення прийняли члени міськвиконкому.

Цінове збільшення торкнеться міста Переяслав. Ціна зросте до 15 гривень — відповідне рішення ухвалили 20 травня на засіданні міськвиконкому. Наразі пасажири сплачують 10 гривень.

Для школярів у період навчального року (з 1 вересня по 31 травня) діятиме пільговий тариф — 10 гривень.

Ініціатором зміни став керівник компанії "Авто Пас Лайн" Олександр Пасічник, який ще на початку року заявляв про нагальну необхідність перегляду тарифів. За його словами, нинішні ціни не оновлювалися з травня 2022 року, попри стрімке зростання витрат на обслуговування транспорту:

"Це вимушене рішення. Ми стикаємось із подорожчанням дизпалива, запчастин, шин, витратних матеріалів і страхування пасажирів. Також маємо потребу в оновленні автопарку", — прокоментував перевізник.

Як повідомила заступниця міського голови Ольга Огієвич, усі три перевізники, які працюють на міських маршрутах Переяслава, подали звернення до виконкому з проханням підвищити тариф, надавши обґрунтовані розрахунки подорожчання проїзду в Київській області. Члени виконкому погодилися з аргументами перевізників і ухвалили рішення про зміну ціни.

Таким чином, уже з 1 червня мешканцям доведеться сплачувати на 50% більше за поїздки міськими автобусами.

Джерело.

Останні новини:

Нагадаємо, Найдешевші квартири в Києві: яке житло мешканці столиці можуть собі дозволити за скромну ціну, фото.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на газ у Києві: через нову платіжку доведеться доплатити 1000 грн.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області: як взяти участь у програмі.