Пропонується безкоштовне житло для переселенців в Києві - у столиці з’явилися нові можливості для розміщення внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.
Про це уточнила пресслужба адміністрації.
Так, в українській столиці відкрили нові можливості для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Завдяки співпраці Лисичанської міської військової адміністрації та Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, мешкати можна у гуртожитку вишу.
Як повідомляє пресслужба адміністрації, наразі у гуртожитку вже проживає понад 390 переселенців, але він готовий прийняти ще близько 200 осіб.
Це безкоштовне житло для переселенців в Києві організоване за блочною системою: у кожному блоці — кухня, душ і санвузол. Доступні кімнати на 2, 3 та 4 особи. На першому поверсі облаштовано пральню, функціонує медичний кабінет, актова зала, де переселенці можуть отримати психологічну, юридичну та соціальну підтримку, а також брати участь у культурних заходах.
Поруч із будівлею — зелена зона відпочинку, дитячий і спортивний майданчики, озеро для прогулянок.
Заселення здійснюється за попереднім записом. Для довідок та реєстрації звертайтеся за телефонами:
- +38 099 490 0225.
- +38 093 052 5335.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.
Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.
Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.