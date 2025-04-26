Безкоштовне житло для переселенців в Києві можна отримати у гуртожитку вишу.

Пропонується безкоштовне житло для переселенців в Києві - у столиці з’явилися нові можливості для розміщення внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.

Про це уточнила пресслужба адміністрації.

Так, в українській столиці відкрили нові можливості для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Завдяки співпраці Лисичанської міської військової адміністрації та Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, мешкати можна у гуртожитку вишу.

Як повідомляє пресслужба адміністрації, наразі у гуртожитку вже проживає понад 390 переселенців, але він готовий прийняти ще близько 200 осіб.

Це безкоштовне житло для переселенців в Києві організоване за блочною системою: у кожному блоці — кухня, душ і санвузол. Доступні кімнати на 2, 3 та 4 особи. На першому поверсі облаштовано пральню, функціонує медичний кабінет, актова зала, де переселенці можуть отримати психологічну, юридичну та соціальну підтримку, а також брати участь у культурних заходах.

Поруч із будівлею — зелена зона відпочинку, дитячий і спортивний майданчики, озеро для прогулянок.

Заселення здійснюється за попереднім записом. Для довідок та реєстрації звертайтеся за телефонами:

+38 099 490 0225.

+38 093 052 5335.

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