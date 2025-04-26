Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве можно получить в общежитии вуза.

Предлагается бесплатное жилье для переселенцев в Киеве – в столице появились новые возможности для размещения внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

Об этом уточнила пресс-служба администрации.

Да, в украинской столице открыли новые возможности для временного размещения внутренне перемещенных лиц. Благодаря сотрудничеству Лисичанской городской военной администрации и Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова проживать можно в общежитии вуза.

Как сообщает пресс-служба администрации, сейчас в общежитии уже проживает более 390 переселенцев, но он готов принять еще около 200 человек.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве организовано по блочной системе: в каждом блоке есть кухня, душ и санузел. Имеются номера на 2, 3 и 4 человек. На первом этаже расположены прачечная, медицинский кабинет и актовый зал, где перемещенные лица могут получить психологическую, юридическую и социальную поддержку, а также принять участие в культурных мероприятиях.

Рядом со зданием – зеленая зона отдыха, детская и спортивная площадки, озеро для прогулок.

Заселение осуществляется по предварительной записи. Для справок и регистрации обращайтесь по телефонам:

+38 099 490 0225.

+38 093 052 5335.

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