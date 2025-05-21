Было объявлено о подорожании проезда в Киевской области, которое начнет действовать с 1 июня, однако коснется оно лишь отдельного района, сообщает Politeka.net.

Такое решение было принято членами горисполкома.

Ценовое увеличение коснется города Переяслава. Цена вырастет до 15 гривен — соответствующее решение приняли 20 мая на заседании горисполкома.

Для школьников в период учебного года (с 1 сентября по 31 мая) будет действовать льготный тариф – 10 гривен.

Инициатором смены стал руководитель компании "Авто Пас Лайн" Александр Пасичник, который еще в начале года заявлял о необходимости пересмотра тарифов. По его словам, нынешние цены не обновлялись с мая 2022 года, несмотря на стремительный рост расходов на обслуживание транспорта:

"Это вынужденное решение. Мы сталкиваемся с подорожанием дизтоплива, запчастей, шин, расходных материалов и страхования пассажиров. Также нуждаемся в обновлении автопарка", — прокомментировал перевозчик.

Как сообщила заместитель городского головы Ольга Огиевич, все три перевозчика, работающих на городских маршрутах Переяслава, подали обращение в исполком с просьбой повысить тариф, предоставив обоснованные расчеты подорожания проезда в Киевской области. Члены исполкома согласились с аргументами перевозчиков и приняли решение об изменении цены.

Таким образом, уже с 1 июня жителям придется платить на 50% больше поездок по городским автобусам.

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