Підвищення тарифів на газ у Києві не буде, проте доведеться платити більше.

Підвищення тарифів на газ у Києві не планується, проте частина мешканців багатоквартирних будинків отримає додаткову платіжку, повідомляє Politeka.net.

Підвищення тарифів на газ у Києві не буде — ціна компанії «Нафтогаз України» й надалі становить 7,96 грн за кубометр. Водночас мешканців багатоквартирних будинків чекає нововведення: їм почнуть надходити окремі платіжки за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Ця послуга раніше не оплачувалась напряму споживачами, але відтепер стане обов’язковою складовою комунальних витрат.

Як часто надходитимуть рахунки

Частота нарахувань залежить від віку газових мереж у будинку:

раз на три роки — якщо мережі старші за 25 років;

— якщо мережі старші за 25 років; раз на п’ять років — якщо газові комунікації новіші.

Попередні тарифні плани для кожного будинку вже оприлюднено на сайтах відповідних регіональних філій, і мешканці можуть заздалегідь дізнатися про приблизні суми.

Скільки доведеться платити

Вартість цієї послуги розраховується індивідуально й залежить від:

загальної довжини трубопроводів,

кількості з’єднань і вентилів,

кількості квартир у будинку.

У середньому сума коливатиметься від 100 до 1 000 гривень на квартиру. Це означає, що у травні загальні комунальні витрати для багатьох родин можуть суттєво зрости — подекуди навіть на тисячу гривень.

Отже, підвищення тарифів на газ у Києві не буде, мешканцям варто очікувати нових витрат у комунальних рахунках.

Останні новини:

Нагадаємо, Найдешевші квартири в Києві: яке житло мешканці столиці можуть собі дозволити за скромну ціну, фото.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на газ у Києві: через нову платіжку доведеться доплатити 1000 грн.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області: як взяти участь у програмі.