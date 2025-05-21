Повышения тарифов на газ в Киеве не будет, однако придется платить больше.

Повышение тарифов на газ в Киеве не планируется, однако часть жильцов многоквартирных домов получит дополнительную платежку, сообщает Politeka.net.

Повышения тарифов на газ в Киеве не будет — цена компании «Нафтогаз Украины» и дальше составляет 7,96 грн за кубометр. В то же время жителей многоквартирных домов ждет нововведения: им начнут поступать отдельные платежи за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Эта услуга раньше не оплачивалась напрямую потребителями, но теперь станет обязательной составляющей коммунальных расходов.

Как часто будут поступать счета

Частота начислений зависит от возраста газовых сетей в доме:

раз в три года — если сети старше 25 лет;

— если сети старше 25 лет; раз в пять лет — если газовые коммуникации поновее.

Предыдущие тарифные планы для каждого дома уже обнародованы на сайтах соответствующих региональных филиалов, и жители могут заранее узнать приблизительные суммы.

Сколько придется платить

Стоимость этой услуги рассчитывается индивидуально и зависит от:

общей длины трубопроводов,

количества соединений и вентилей,

количества квартир в доме.

В среднем сумма будет колебаться от 100 до 1000 гривен на квартиру . Это значит, что в мае общие коммунальные расходы для многих семей могут существенно возрасти — иногда даже на тысячу гривен.

Следовательно, повышения тарифов на газ в Киеве не будет, жителям следует ожидать новых расходов в коммунальных счетах.

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