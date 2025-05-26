Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається для українців, що відповідають певним критеріям.

Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається організацією ООН, проте потрібно відповідати певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про виплати.

Зокрема, грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які переїхали через бойові дії протягом останніх 6 місяців, не отримували виплат від УВКБ ООН раніше та не отримували її від інших організацій за останні 3 місяці.

Сюди також входять особи, які повернулися додому (як з-за кордону, так і в межах України) після вимушеного переміщення, раніше не отримували допомогу від УВКБ ООН і не мають інших виплат за останні 3 місяці.

Проте грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області призначається для тих українців, що належать до вразливих категорій:

Родина з одним із батьків та дітьми до 18 років або з людьми віком після 55 років.

Родина, яку очолює одна/кілька самотніх осіб віком від 55 років, або людина похилого віку з дітьми до 18 років.

Родина з одним або кількома членами, які мають інвалідність, хронічні захворювання чи інші особливі потреби.

Додатково: сім’я повинна мати середній дохід менше ніж 5 400 грн на одну особу в місяць.

Необхідні документи (оригінали):

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ІПН (податковий номер);

Довідка ВПО (за наявності);

Свідоцтва про народження дітей;

Реквізити банківського рахунку;

Документи, які підтверджують вразливий статус (довідки про інвалідність, медичні витяги тощо);

Номер мобільного телефону.

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00).

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