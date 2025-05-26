Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається організацією ООН, проте потрібно відповідати певним критеріям, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що відомо про виплати.
Зокрема, грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які переїхали через бойові дії протягом останніх 6 місяців, не отримували виплат від УВКБ ООН раніше та не отримували її від інших організацій за останні 3 місяці.
Сюди також входять особи, які повернулися додому (як з-за кордону, так і в межах України) після вимушеного переміщення, раніше не отримували допомогу від УВКБ ООН і не мають інших виплат за останні 3 місяці.
Проте грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області призначається для тих українців, що належать до вразливих категорій:
- Родина з одним із батьків та дітьми до 18 років або з людьми віком після 55 років.
- Родина, яку очолює одна/кілька самотніх осіб віком від 55 років, або людина похилого віку з дітьми до 18 років.
- Родина з одним або кількома членами, які мають інвалідність, хронічні захворювання чи інші особливі потреби.
Додатково: сім’я повинна мати середній дохід менше ніж 5 400 грн на одну особу в місяць.
Необхідні документи (оригінали):
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- ІПН (податковий номер);
- Довідка ВПО (за наявності);
- Свідоцтва про народження дітей;
- Реквізити банківського рахунку;
- Документи, які підтверджують вразливий статус (довідки про інвалідність, медичні витяги тощо);
- Номер мобільного телефону.
Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00).
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